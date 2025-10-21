Дефіцит хліба в Дніпропетровській області стає одним із ключових викликів поточного сезону, впливаючи на ринок зерна, рівень цін і стабільність забезпечення населення.

Дефіцит хліба в Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 може призвести до зростання цін через зменшення обсягів продовольчої пшениці, необхідної місцевим підприємствам для переробки у борошно, повідомляє Politeka.

Під час галузевого форуму «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що цьогорічний урожай зернових очікується на рівні приблизно 21 мільйона тонн. З цього обсягу продовольча пшениця становитиме близько 10,3 мільйона тонн, проте лише 1,7 мільйона матиме найвищі показники якості. Такий дисбаланс створює труднощі для борошномельних підприємств, які залежать від якісного зерна для стабільного виробництва.

За словами Рибчинського, нині зростає конкуренція між експортерами та внутрішніми переробниками. Через обмежені ресурси фермери утримуються від активного продажу, залишаючи запаси на складах. Це зменшує обіг зерна, спричиняє коливання вартості та ускладнює діяльність хлібопекарських структур.

Крім того, загострюється проблема дефіциту жита. У 2025/26 маркетинговому році прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік цей показник не перевищував 1,6 тисячі. Такий розрив посилює залежність від зовнішніх постачальників і впливає на стабільність цін на внутрішньому ринку.

Фахівці зазначають, що обмежені обсяги зернових і структура посівів визначатимуть рівень вартості у наступний період. Уже нині нестача пшениці належної якості впливає на виробничий процес, створюючи потенційні ризики для продовольчої безпеки держави.

Отже, дефіцит хліба в Дніпропетровській області стає одним із ключових викликів поточного сезону, впливаючи на ринок зерна, рівень цін і стабільність забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

