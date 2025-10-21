Дефицит хлеба в Днепропетровской области становится одним из ключевых вызовов в текущем сезоне, влияя на рынок зерна, уровень цен и стабильность обеспечения населения.

Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 может привести к росту цен из-за уменьшения объемов продовольственной пшеницы, необходимой местным предприятиям для переработки в муку, сообщает Politeka.

Во время отраслевого форума «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский сообщил, что нынешний урожай зерновых ожидается на уровне примерно 21 миллиона тонн. Из этого объема продовольственная пшеница будет составлять около 10,3 миллиона тонн, однако только 1,7 миллиона будет иметь самые высокие показатели качества. Такой дисбаланс создает трудности для мукомольных предприятий, зависящих от качественного зерна для стабильного производства.

По словам Рыбчинского, сейчас увеличивается конкуренция между экспортерами и внутренними переработчиками. Из-за ограниченных ресурсов фермеры воздерживаются от активных продаж, оставляя запасы на складах. Это уменьшает оборот зерна, вызывает колебания стоимости и усложняет деятельность хлебопекарных структур.

Кроме того, обостряется проблема дефицита ржи. В 2025/26 маркетинговом году прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 1,6 тысяч. Такой разрыв усиливает зависимость от внешних поставщиков и оказывает влияние на стабильность цен на внутреннем рынке.

Специалисты отмечают, что ограниченные объемы зерновых и структура посевов определят уровень стоимости в следующий период. Уже сейчас недостаток пшеницы должного качества влияет на производственный процесс, создавая потенциальные риски для продовольственной безопасности государства.

Следовательно, дефицит хлеба в Днепропетровской области становится одним из ключевых вызовов в текущем сезоне, влияя на рынок зерна, уровень цен и стабильность обеспечения населения хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

