Производители могут временно прекратить выпекать ржаной хлеб из-за высоких затрат на сырье, что приведет к дефициту в Кировоградской области и других регионах.

По оценкам представителей отраслевой ассоциации, в сезоне 2025/26 Украина столкнется с нехваткой ржи на 100%, что приведет к дефициту хлеба в Кировоградской области и других регионах, пишет Politeka.

Уже сейчас частично для переработки используется польская рожь, а хлебопеки активно применяют балтийскую ржаную муку.

Главной причиной дефицита эксперты называют нежелание украинских сельхозпроизводителей сеять рожь. Урожайность этой культуры на треть ниже, чем у пшеницы - до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно.

Ранее дефицит компенсировался импортом из Белоруссии, что привело к сокращению внутреннего производства. Аграриям было сложно конкурировать с дешевыми поставками, так что площади под урожай сокращались. В то же время оно не входит в число популярных экспортных культур, поскольку спрос на него преимущественно на внутреннем рынке.

По словам эксперта, нынешняя цена на рожь более чем конкурентна: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6–7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года — 12–14 тыс. грн.

Это, по прогнозам, обязательно приведет к подорожанию ржаного хлеба и его дефицита в Кировоградской области и других регионах. Эксперт Родион Рыбчинский пояснил: «В настоящее время цена украинской ржаной муки составляет 18 тыс. грн за тонну, а из импортного сырья — около 20 тыс. грн, тогда как в мае 2024 года ржаная мука стоила всего 10 тыс. грн».

Эксперт предупреждает, что это не просто рост стоимости: многие изготовители хлебобулочных изделий могут временно прекратить выпекать ржаной хлеб из-за высоких затрат на сырье, что приведет к дефициту хлеба в Кировоградской области и других регионах.

