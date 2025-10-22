Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляет переселенцам разные варианты временного проживания, объединяя государственную поддержку, волонтерские инициативы и частные предложения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется для внутренне перемещенных лиц и других категорий, нуждающихся в поддержке, сообщает Politeka.

По информации Министерства развития общин и территорий Украины, доступ к временным домам обеспечивают не только государственные учреждения, но и частные инициативы и отдельные граждане, готовые принять переселенцев в свои квартиры или дома.

Для поиска доступного жилья переселенцы могут воспользоваться платформой "Там, де вас чекають". Она содержит данные о количестве свободных мест в приютах, контактных телефонах и адресах населенных пунктов с возможностью поселения. Этот ресурс позволяет быстро сориентироваться и найти временный дом в удобном регионе.

Отдельно действует государственный сервис «Прихисток», который стал популярным среди ищущих бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области. Чтобы им воспользоваться, нужно зайти на сайт, выбрать регион, указать количество людей и посмотреть предложения. После этого можно напрямую связаться с владельцами и договориться о поселении.

Также существует волонтерский сервис «Допомагай», работающий по аналогичному принципу. На платформе регулярно появляются новые предложения от небезразличных украинцев, готовых бесплатно предоставить комнаты или дома внутренне перемещенным лицам.

Важную роль в процессе предоставления жилья играют местные власти. Областные военные администрации и органы самоуправления занимаются размещением ВПЛ в местах компактного проживания и контролируют процесс поселения.

