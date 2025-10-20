В разных населенных пунктах Днепропетровской области с 21 по 24 октября 2025 г. будут применять локальные графики отключения света.

Специалисты АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупредили, где в области 21-24 октября 2025 будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

Во вторник, 21 октября, в Днепропетровской области график отключения света будет действовать, в частности, в городе Каменское – с 8:00 до 18:00 для домов по улицам Айвазовского, Александра Алексеенко, Звенигородская, Сорочинская.

В городе Апостолово, как сообщает Politeka, обесточения будут происходить во вторник по трем разным графикам:

с 07:30 до 18:00 – ул. Активистов, Багряного, Барвинковая, Березовый, Ветеранов, Возрождения, Сагайдачного, Довженко, Каденюка, Калиновая, Цветочная, Киевская, Кленовая, Локомотивная, Медовая, Музыкальная, Набережная, Орлика, Покровская, Рабочая, Садовая, Соборности, Стуса, Шевченко, Школьная, Ярмарковая, пер. Луговой, Каховский, Космонавтов, Строительный, Плодовый, Вишневый;

с 08:30 до 18:00 – Быкова, Глибова, Единства, Уютная, Лины Костенко, Яворницкого, Малиновая, Музыкальная, Орлика, Школьная, Криворожская, пер. Северный, Солнечный, Ясный;

с 12:00 до 18:00 – Лесная, Леси Украинки.

В пределах Царичанского общины ограничения электроснабжения будут применяться с 12 до 18 часов:

22 числа – Драговка (ул. Зеленая), Юрьевка (Весенняя, Молодежная, Центральная);

23 – Семеновка (Центральная), Михайловка (Вишневая, Вороного, Молодежная, Яременко).

Также в Днепропетровской области с 8:00 до 19:00 отключения света частично будут действовать в Терновке 22, 23 и 24 октября - полный список улиц можно найти на странице общины.

