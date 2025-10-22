За последний месяц потребители заметили подорожание продуктов в Днепре, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет сайт Минфин .

Масло «Крестьянское 72,5%» весом 200 граммов стоит в среднем 118,05 гривны. В разных магазинах цена отличается: Auchan предлагает 113,90 грн, Megamarket – 121,70, Metro – 118,56. По сравнению с сентябрем средняя цена выросла на 0,94 гривны, ведь тогда она составляла 117,11. Индекс потребительских цен показывает, что масло дорожало постепенно: от 117,72 в конце сентября до 118,05 по состоянию на 21 октября.

Сливки «Простонаше 10%» объемом 200 миллилитров также подорожали. Средняя цена за последний месяц достигла 36,19 грн. В Megamarket их продают по 38,40 грн, в Metro – 35,67, Novus предлагает 34,49. В сентябре средняя стоимость составляла 34,44 гривны, поэтому рост за месяц достиг 3,05. Данные индекса цен свидетельствуют о постепенном увеличении от 33,13 в конце сентября до 36,19 в октябре.

Сметана «Простонаше 20%» весом 340 грамм тоже подорожала. Средняя стоимость составляет 65,75 грн. Megamarket и Novus продают по 66,90, Metro - 63,44. По сравнению с сентябрем, когда средняя стоимость составляла 64,68 гривны, повышение составило 1,07. Ежедневные данные показывают, что цена выросла с 64,67 12 октября до 65,75 гривен 21 числа месяца.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепре наиболее ощутимо среди молочных товаров. Рост касается масла, сливок и сметаны, что отражено как в средних показателях, так и в разных торговых точках. Потребители заметят отличия при покупках, ведь расхождение между магазинами достигает нескольких гривен на одинаковый продукт.

Последние новости Украины:

