Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дає можливість знову відчути себе в безпеці, тож розповідаємо, як його можна отримати.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається за спеціальними державними програмами, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло у Дніпропетровській області доступне не лише для ВПО, а й для військових, осіб з інвалідністю, сиріт та родини загиблих військовослужбовців.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення. Саме цей документ визначає механізм забезпечення соціальним помешканням різних категорій громадян.

Процес отримання нового дому не є швидким, адже вимагає збирання великої кількості документів і певного часу очікування, проте це реальний шанс для багатьох людей відновити нормальне життя.

Для переселенців держава пропонує кілька варіантів допомоги. Це може бути дім, збудований або придбаний коштом міжнародних партнерів, службові квартири на певний час або сертифікати, що дозволяють купити нове помешкання.

Пріоритет отримують родини з дітьми, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Військовослужбовці також можуть претендувати на дім. Для них передбачено новобудови або відремонтовані квартири, фінансування яких здійснюється з державного бюджету чи за рахунок донорських внесків.

Однією з найпопулярніших ініціатив сьогодні є «єВідновлення». Вона допомагає тим, чиї оселі були зруйновані, отримати компенсацію. Люди можуть скористатися сертифікатами на придбання помешкання або отримати кошти для його будівництва.

Ще одна важлива програма - «єОселя». Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для цих категорій передбачена іпотека під 3 відсотки.

