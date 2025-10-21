Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает возможность снова почувствовать себя в безопасности, так что рассказываем, как его можно получить.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется по специальным государственным программам, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье в Днепропетровской области доступно не только для ВПЛ, но и для военных, лиц с инвалидностью, сирот и семьи погибших военнослужащих.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в соответствии с Законом Украины о жилом фонде социального назначения. Именно этот документ определяет механизм обеспечения социальной квартиры разных категорий граждан.

Процесс получения нового дома не быстрый, ведь требует сбора большого количества документов и определенного времени ожидания, однако это реальный шанс для многих людей восстановить нормальную жизнь.

Для переселенцев правительство предлагает несколько вариантов помощи. Это может быть дом, построенный или приобретенный на средства международных партнеров, служебные квартиры на время или сертификаты, позволяющие купить новое жилище.

Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Военнослужащие могут претендовать на дом. Для них предусмотрены новостройки или отремонтированные квартиры, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета или за счет донорских взносов.

Одной из самых популярных инициатив сегодня является «єВідновлення». Она помогает тем, чьи дома были разрушены, получить компенсацию. Люди могут воспользоваться сертификатами на приобретение жилища или получить средства для его строительства.

Еще одна важная программа – «єОселя». Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий предусмотрена ипотека под 3 процента.

