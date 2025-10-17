Місцевим мешканцям показали, як виглядає новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області, що вплине на зручність пересування пегіоном.

У зв’язку з ремонтними роботами на колії "Укрзалізниця" запровадила новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Транспорт Кривого Рогу", зміни торкнулися приміських електричок, які курсують між Кривим Рогом і Нікополем. Тож пасажирам радять уважно стежити за оновленнями, щоб не пропустити свій електропотяг.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає коригування розкладу для електрички Кривий Ріг Головний – Нікополь. З жовтня вона курсує за зміненим часом відправлення.

Причиною стали ремонтні роботи на станції Чортомлик. Через це тимчасово зєявився новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області, який зокрема стосується приміських маршрутів.

"Укрзалізниця" поінформувала, починаючи з 10 жовтня, оновлено розклад електропоїздів Нікопольського напрямку. Усі рейси, що рухаються за маршрутом Нікополь - Кривий Ріг та назад, крім ранкового рейсу на Апостолове, вирушатимуть раніше на 10–30 хвилин.

Щоб уникнути непорозумінь і затримок, залізничники рекомендують перевіряти актуальний розклад перед поїздкою. Зробити це можна на офіційному сайті Укрзалізниці або у касах вокзалів. Крім того, інформація про нововведення розміщена на інформаційних дошках станцій та вокзалів.

Представники залізниці звертаються до місцевих мешканців із проханням поставитися до змін із розумінням. Роботи тривають для підвищення безпеки курсування та створення комфортніших умов подорожі.

