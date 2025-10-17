Местным жителям показали, как выглядит новый график движения поездов в Днепропетровской области, что повлияет на удобство передвижения по пегиону.

В связи с ремонтными работами на пути "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Транспорт Кривого Рога", изменения коснулись пригородных электричек, курсирующих между Кривым Рогом и Никополем. Так что пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, чтобы не пропустить свое электропоезд.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает корректировку расписания для электрички Кривой Рог Главный – Никополь. С октября она курсирует по измененному времени отправления.

Причиной стали ремонтные работы на станции Чортомлык. Поэтому временно появился новый график движения поездов в Днепропетровской области, который в частности касается пригородных маршрутов.

"Укрзализныця" проинформировала, начиная с 10 октября, обновлено расписание электропоездов Никопольского направления. Все рейсы, двигающиеся по маршруту Никополь - Кривой Рог и обратно, кроме утреннего рейса на Апостолово, будут отправляться раньше на 10-30 минут.

Чтобы избежать недоразумений и задержек, железнодорожники рекомендуют проверять актуальное расписание перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте Укрзализныци или в кассах вокзалов. Кроме того, информация о нововведениях размещена на информационных досках станций и вокзалов.

Представители железной дороги обращаются к местным жителям с просьбой отнестись к изменениям с пониманием. Работы для повышения безопасности курсирования и создания более комфортных условий путешествия.

