В связи с ремонтными работами на пути "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.
Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Транспорт Кривого Рога", изменения коснулись пригородных электричек, курсирующих между Кривым Рогом и Никополем. Так что пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, чтобы не пропустить свое электропоезд.
Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает корректировку расписания для электрички Кривой Рог Главный – Никополь. С октября она курсирует по измененному времени отправления.
Причиной стали ремонтные работы на станции Чортомлык. Поэтому временно появился новый график движения поездов в Днепропетровской области, который в частности касается пригородных маршрутов.
"Укрзализныця" проинформировала, начиная с 10 октября, обновлено расписание электропоездов Никопольского направления. Все рейсы, двигающиеся по маршруту Никополь - Кривой Рог и обратно, кроме утреннего рейса на Апостолово, будут отправляться раньше на 10-30 минут.
Чтобы избежать недоразумений и задержек, железнодорожники рекомендуют проверять актуальное расписание перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте Укрзализныци или в кассах вокзалов. Кроме того, информация о нововведениях размещена на информационных досках станций и вокзалов.
Представители железной дороги обращаются к местным жителям с просьбой отнестись к изменениям с пониманием. Работы для повышения безопасности курсирования и создания более комфортных условий путешествия.
