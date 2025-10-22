Нехватка подсолнечника в ключевых областях Украины приведет к дефициту растительного масла в Днепропетровской области.

Дефицит растительного масла в Днепропетровской области может случиться по неурожаю и другим причинам, по которым указывают аналитики, сообщает Politeka.net.

Аномальная жара и нехватка осадков привели к рекордно низкой урожайности, что отражается на объемах сырья, поступающих на перерабатывающие предприятия, и на конечных ценах на растительное масло. По оценкам ASAP Agri, урожай подсолнечника в регионе снизился до минимального уровня за последние десять лет.

Региональная ситуация

Наиболее критическая ситуация наблюдается в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, где урожайность варьируется от 0,5 до 1,6 тонны с гектара. Днепропетровщина, как один из ведущих регионов по производству подсолнечника, понесла значительные потери, что делает ее ключевым фактором в общенациональной статистике.

Недостаточные объемы сырья оказывают непосредственное влияние на работу перерабатывающих предприятий, ограничивая поставки на внутренний рынок и создавая дефицит масла в Днепропетровской области.

Воздействие на рынок и потребительские цены

Эксперты рынка предупреждают, что низкая урожайность подсолнечника неизбежно приведет к росту цен на растительное масло. Осенью продукт может подорожать до 100 гривен за литр, что объясняется ограниченным предложением сырья в ключевых производственных регионах.

В условиях дефицита растительного масла в Днепропетровской области производители и торговые сети будут вынуждены корректировать цены, что напрямую повлияет на потребительскую корзину украинцев. Подорожание подсолнечного масла может стать дополнительным фактором инфляционного давления, поскольку этот продукт занимает важное место в рационе населения.

Аналитики обращают внимание на необходимость прогнозирования сезонных колебаний и оптимизации поставок сырья. Недостаток подсолнечника в ключевых областях Украины является сигналом для аграриев относительно важности использования современных технологий орошения и защиты посевов от экстремальных климатических условий.

