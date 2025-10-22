Новый график движения поездов в Киеве начнет действовать на курсирующие в украинской столице электрички, однако изменения будут действовать на несколько экспрессов, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Kyiv City Express.
С 23 октября пассажиры снова смогут пользоваться Киевской кольцевой электричкой без ограничений. Новый график движения поездов в Киеве будет осуществляться полным маршрутом, объединяющим правый и левый берег столицы.
Такое решение стало возможным благодаря завершению основного этапа ремонтных работ на инфраструктурных участках железнодорожного сообщения. В то же время специалисты отмечают, что с 3 ноября по 13 декабря работы будут продолжаться — на мосту между станциями Почайна и Радужный. В этот период проезд кольцевой электрички снова будет частично ограничен.
Временное полное восстановление
На 11 дней вводится новый график движения поездов в Киеве и возвращается полноценное кольцевое сообщение, которое позволит пассажирам комфортно передвигаться между районами столицы без необходимости производить пересадки или пользоваться альтернативным транспортом.
Жители правого и левого берегов смогут снова свободно добираться до работы, учебы или дома, пользуясь удобной сетью городской электрички, соединяющей ключевые транспортные узлы города.
Расписание курсирования выглядит следующим образом:
- в пиковые часы электрички будут курсировать каждые полчаса;
- в будние дни - каждый час;
- в выходные — тоже каждый час.
Обновленное детальное расписание проезда будет обнародовано на официальном сайте в первой половине дня 23 октября. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с ним, чтобы удобно спланировать поездки.
