Вид помощи остается традиционным, каждый получатель получает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге можно получить благодаря работе волонтеров гуманитарного центра «Свободные вместе», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации в Телеграмм-канале.

Гуманитарная поддержка будет оказываться внутренне перемещенным лицам, еще ни разу не получавшим поддержку или делавшим это не позднее августа 2025 года включительно. Такая инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших от войны и вынужденных покинуть свои дома.

Организаторы отмечают, что ежедневный прием заявителей имеет ограничение — не более 150 семей в день. Это сделано для того, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, обеспечить порядок при выдаче помощи и предоставить всем желающим необходимую поддержку в комфортных условиях.

Оказание гуманитарной помощи осуществляется исключительно лично человеку, который подал заявку. Представление интересов других лиц или получение ее от их имени без личного присутствия не допускается. Такой подход позволяет избежать злоупотреблений и гарантирует справедливое распределение ресурсов.

Вид помощи остается традиционным – каждый получатель получает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге, содержащий основные продукты питания первой необходимости.

Для уточнения информации и получения консультаций можно обращаться по телефону горячей линии, которая указана в сообщении.

Организаторы уверяют, что наборы имеются в достаточном количестве, поэтому просят граждан не создавать большие очереди и не подвергаться ажиотажу.

Режим работы пункта выдачи гуманитарной помощи – с 9:00 до 16:00. В этот же период работает и горячая линия. В выходные дни остаются суббота и воскресенье.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.