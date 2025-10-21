График отключения света в Черниговской области с 23 по 24 октября предусматривает кратковременные перерывы в электроснабжении.

График отключения света в Черниговской области с 23 по 24 октября обнародован для нескольких населенных пунктов, где планируется проведение ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи, передает Politeka.

Информация о размещене на сайте Остерской общины.

С 23 октября с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено в селе Полесское. Во время работ без питания останутся абоненты на улицах Космонавтов (дома 1-74) и Лесная (1-29). Отключение производится для технического обслуживания и устранения возможных неисправностей.

На следующий день, 24 числа, с 09.00 до 17.00 электроэнергии не будет в населенном пункте Крехаев. Временные неудобства коснутся жителей улицы Гаевой (дома 1-30). Ремонтные бригады будут проверять оборудование и профилактику энергосети.

Также 24 числа с 09:00 до 17:00 планируется отключение в городе Остер. Без электричества останутся потребители на Деснянской (дома 2-76А), Тарашкевича (2-34) и Хуторской (19-46). Работы на этих участках охватят несколько линий, питающих значительную часть частного сектора.

Кроме того, в Беремицком в этот период без напряжения будут дома по улице Набережной (1-50). Отключение запланировано с 09:00 до 17:00, цель – техническая проверка линий и обновление батарей.

Таким образом график отключения света в Черниговской области с 23 по 24 октября предусматривает кратковременные перерывы в электроснабжении в Полесском, Крехаеве, Остере и Беремицком в связи с плановыми работами на линиях электропередач.

