Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

К примеру, сеть магазинов «THRASH! ТРАШ!» в городе Остер приглашает на должность продавца-кассира . Заработная плата составляет 14500–16000 грн, а работа предусматривает как полную, так и неполную занятость. Работник будет заниматься кассовыми операциями, приемом и перемещением товара, поддержанием порядка в торговом зале, а также выкладкой продукции и контролем ценников. Компания предлагает официальное трудоустройство, обучение с нуля, комфортные условия и возможность карьерного роста.

Еще один вариант – продавец-консультант в Vodafone Retail Украина в Чернигове. Зарплата составляет 18000–21500 грн плюс проценты от продаж. Работник консультирует клиентов по смартфонам, аксессуарам и акциям, обслуживает на кассе, участвует в приеме и перемещении товаров, инвентаризации и мерчендайзинга. Компания предоставляет официальное оформление, оплачиваемые больничные и отпуска, медицинское страхование, наставничество и карьерное развитие. Работники могут работать в трендовых точках продаж и первыми тестировать новые гаджеты.

Также доступна вакансия кладовщика-комплектовщика в COMFY в Большой Дымерке, предусматривающая заработок 25 000–35 000 грн. Основные обязанности включают приемку, разгрузку и загрузку товара, внесение информации в WMS-терминал, проверку качества продукции, подготовку грузо-мест и поддержание порядка на складе. График работы переменный с двумя сменами в день или ночь, оплата стабильна дважды в месяц с премиями за производительность.

Итак, работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает разные сферы, от продаж и обслуживания клиентов до логистики и складских операций. Компании предлагают официальное оформление, оплачиваемые отпуска и больничные, обучение с нуля и поддержку команды. Каждый кандидат может выбрать вакансию в соответствии с собственными навыками, физическими возможностями и пожеланиями по графику, обеспечивая стабильный доход и активную занятость.

