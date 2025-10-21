Начало отопительного сезона 2025 года в Харькове происходит постепенно, с первоочередным обеспечением медицинских учреждений и контролем температурного режима в школах.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харькове началось с включения теплоснабжения для родильных домов по специальным заявкам, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-секретарь городского головы Марьям Сатуева. Она отметила, что подземные школы не зависят от централизованного отопления: в них работает система вентиляции и кондиционирования, поддерживающая комфортную температуру в любое время года.

К слову, накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отказался сообщать точную дату старта сезона в регионе. Ранее он отмечал, что область технически готова и ориентировочно запуск тепла возможен с 1 ноября, однако 16 октября журналисты получили только рекомендацию "держаться".

Синегубов объяснил, что на подготовку к отопительному сезону влияет ситуация на фронте, а город и коммунальные службы проделали все работы и продолжают работать круглосуточно. Он отметил: "Мы сделаем все возможное, чтобы отопительный сезон прошел, однако эта зима будет самой тяжелой" .

После уточняющих вопросов о холоде в регионе глава ХОВА ответил журналисту: «Держитесь» .

Ответы по объемам газовых лимитов и точному старту теплоснабжения так и не прозвучали. Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Харькове происходит постепенно, с первоочередным обеспечением медицинских учреждений и контролем температурного режима в школах, в то же время окончательный график для всех жилых домов еще уточняется.

Кроме того, стоит упомянуть , что в Харьковской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

