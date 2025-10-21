Дефицит продуктов в Киевской области в 2025 году оказал серьезное влияние на местных жителей, значительно усложнив доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Больше всего подорожали молочные изделия. Литр молока стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционным предложениям стартует от 73,70 грн. Эксперт Инфагро Максим Фастеев отмечает, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белок удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Дополнительно на ситуацию повлияли сокращенные европейские заказы на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок продолжалась еще несколько недель. Уменьшение экспорта повысило внутреннее предложение и стабилизировало рынок, однако производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и запасы также дополнительно повлияли на стоимость. В августе средняя цена молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. По его словам, «меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%» .

Объединение фермеров способно частично снизить давление на рынок, но это временная мера. Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями. Дефицит продуктов в Киевской области остается серьезной проблемой, заставляющей население адаптироваться к новым рыночным условиям и искать оптимальные способы приобретения товаров.

