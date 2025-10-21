Дополнительную денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области получат домохозяйства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица.

Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется для приобретения твердого печного бытового топлива на отопительный сезон 2025-2026 годов, пишет Politeka.net.

Как сообщается в сообщении правительства, срок регистрации для таких лиц был продлен до 24 октября 2025 года.

Согласно правительственному решению, граждане, не подавшие заявки на получение средств до 24 августа 2025 года, могут обратиться в местный орган управления за декларированным или фактическим адресом проживания до конца октября. Это позволяет охватить тех, кто по разным причинам не воспользовался первой волной регистрации.

Дополнительную денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области получат домохозяйства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица, которые уже пользуются льготами или субсидиями на покупку твердого топлива, но не получали помощи от международных организаций в течение этого отопительного сезона.

В рамках правительственной программы каждое домохозяйство, отвечающее установленным критериям, может получить государственную помощь в размере 19,4 тысяч гривен на приобретение дров, угля, брикетов или пеллет.

Программа направлена ​​на поддержку уязвимых групп населения, проживающих в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий - в пределах 10 км от государственной границы с РФ или вблизи линии фронта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Ключевым условием для получения помощи является наличие системы отопления на твердом топливе в доме или квартире.

Право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области имеют следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

семьи с низким уровнем дохода;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди, одинокие или безработные;

граждане с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в уходе.

