Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге продолжает действовать благодаря партнерству между благотворительными организациями «Каритас» и «Каритас Норвегия», сообщает Politeka.

На официальном ресурсе программы отмечено, что инициатива охватывает несколько важных направлений. В первую очередь, жители города могут получить ваучеры для приобретения гигиенических наборов в торговой сети «АТБ». Такой формат поддержки предусмотрен для людей с инвалидностью I или II групп, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, а также для лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Участие в проекте возможно при наличии статуса внутренне перемещенного лица или подтверждения проживания в Кривом Роге в случае повреждения жилья из-за обстрелов. Для этого нужно предоставить соответствующий документ – акт или справку. По всем вопросам можно обращаться за бесплатным номером 0800336734, который работает в будние дни с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной поддержки, в городе действует кризисный центр при центре «Рідна хата» на территории прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Здесь посетителям оказывают комплексную помощь: консультации кейс-менеджера, составление персональных планов и перенаправление в другие социальные сервисы.

Также предусмотрено юридическое сопровождение – специалисты помогают оформлять заявления, жалобы, иски, а также другие документы для государственных учреждений или судов. Работает психологическая служба, способствующая преодолению эмоционального напряжения, снижению уровня тревоги и стабилизации внутреннего состояния.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге остается ключевым механизмом обеспечения пожилых людей необходимыми ресурсами и поддержкой в ​​сложных жизненных обстоятельствах.

