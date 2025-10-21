Выплата денежной помощи для пенсионеров в Одесской области производится исключительно в определенных центрах выдачи по предварительной записи.

В Одесской области пенсионеры и другие категории граждан могут получить денежную помощь в рамках реализации проекта RISE фонда «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщается организации в Фейсбуке.

Целью этой инициативы является оказание поддержки украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за полномасштабной войны, потери дома или вынужденного переселения. Программа направлена ​​на обеспечение самого необходимого для жизни – приобретение продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, а при необходимости – временного жилья.

Особое внимание в рамках программы уделяется двум основным категориям населения, нуждающимся в наибольшей поддержке.

Первой категорией являются внутренне перемещенные лица, прибывшие в течение последних 30 дней с временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где продолжаются или недавно завершились боевые действия. Для этих семей первые недели после переезда наиболее сложны, и финансовая помощь призвана облегчить адаптацию к новым условиям жизни.

Вторая категория – жители прифронтовых территорий, которые остались проживать в пределах 30 км от линии боевых действий. Такие люди часто живут в сложнейших условиях, имея ограниченный доступ к базовым ресурсам и услугам. Программа оказывает им финансовую поддержку в обеспечении повседневных потребностей.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Одесской области производится исключительно в определенных центрах выдачи по предварительной записи. В Одессе прием бенефициаров проводится по адресу Малая Арнаутская, 88.

Каждое домохозяйство может получить одну выплату, рассчитанную на три месяца. Размер помощи зависит от количества членов семьи — 3600 гривен в месяц на каждого члена, но не более четырех человек в пределах одного домохозяйства. Таким образом, максимальная сумма единовременной выплаты составляет 14400 гривен за три месяца.

Для участия в программе домохозяйство должно соответствовать ряду критериев. В частности, ни один из членов семьи не должен получать денежную помощь от других благотворительных организаций в течение последних трех месяцев, а также участие в предыдущих программах выплат фонда «Каритас-Спес Одесса» ограничено.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто из переселенцев теперь сможет получить приют на год.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: украинцы могут остаться без выплат, известна причина.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: две группы населения имеют право на выплаты.