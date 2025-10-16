Міністерство соціальної політики повідомило про впровадження нової державної послуги з надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області.

Завдяки новій програмі ще одна категорій українців може отримати безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Міністерство соціальної політики повідомило про впровадження нової державної послуги, спрямованої на підтримку людей, які після тривалого періоду медсестринського догляду потребують додаткової допомоги та тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Одеській області.

Послуга передбачає можливість безкоштовного проживання у спеціально обладнаних приміщеннях терміном до 12 місяців за рахунок державного бюджету, що дозволяє людям відновлювати самостійність та почуття безпеки після втрати житла або тривалого лікування.

Основні складові послуги включають:

забезпечення безкоштовним житлом ВПО в Одеській області із усіма необхідними зручностями, що дозволяють комфортно проживати;

можливість самостійно готувати їжу та вести побут;

допомогу у веденні домашнього господарства, включаючи прибирання та підтримку порядку;

розвиток соціальних навичок, необхідних для інтеграції в суспільство та самостійного життя;

підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій, що можуть виникати у побуті або соціальній сфері;

при потребі залучення фахівців або служб різних форм власності, незалежно від їхньої організаційної належності, для надання професійної допомоги.

Проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть забезпечувати фізичні або юридичні особи, які відповідають певним критеріям.

Зокрема, надавачі послуг повинні бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідати вимогам, визначеним Кабінетом Міністрів України, та мати у власності або в оренді приміщення, пристосоване для надання такої послуги.

