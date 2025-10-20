Новая система оплаты проезда в Кропивницком будет способствовать ускорению расчетов, уменьшению очередей, оптимизации маршрутов и улучшению условий передвижения для пассажиров городского транспорта.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению с использованием электронных билетов, сообщает Politeka.

Ранее городские власти представили концепцию перехода на цифровую модель, подробно разъяснив тарифы, правила применения и возможности обратной связи. Жители могли оставлять комментарии и предложения, чтобы способствовать усовершенствованию будущей транспортной системы.

Инновация предусматривает оплату поездок банковскими картами, мобильными приложениями или электронными кошельками. Валидаторы списывают средства автоматически, поэтому наличность становится ненужной. Оборудование установили еще до начала военных событий, но из-за перебоев с питанием запуск пришлось отложить. Сейчас ведутся финальные проверки и тестирование техники.

Предусмотрены несколько форматов проездных — недельные, месячные, годовые или пополняемые «свободные кошельки». Для льготников установлены ограничения: ежедневное количество поездок или до шестидесяти ежемесячно. Пополнение возможно через терминалы, онлайн сервисы или специальные пункты продаж. Бумажные талоны остаются у водителей и кондукторов как дополнительный вариант расчета.

Монтаж, обслуживание и техподдержку обеспечивает компания победитель конкурса, предоставляя круглосуточную консультацию через контакт-центр.

Итак, новая система оплаты проезда в Кропивницком будет способствовать ускорению расчетов, уменьшению очередей, оптимизации маршрутов и улучшению условий передвижения пассажиров городского транспорта.

