Місцевим мешканцям варто знати про зміни в пересуванні в Кіровоградській області через новий графік руху транспорту.

Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області діятиме через перекриття Крюківського мосту, що вплине на міжміські перевезення, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Онуфріївської територіальної громади, новий графік руху транспорту в Кіровоградській області запроваджується через тимчасове обмеження проїзду мостом у Кременчуці.

Зміни триватимуть недовго, але зачеплять кілька важливих маршрутів, тому пасажирам радять уважно перевіряти час відправлення перед поїздкою.

Так, 11 та 12 жовтня через перекриття Крюківського мосту, новий графік руху транспорту в Кіровоградській області діятиме для частини автобусів, що курсують територією Онуфріївської громади.

Перекриття мосту триватиме з 13:00 до 17:00. У цей час курсування маршруток через міст буде повністю припинено, тому частину маршрутів скоротять або скасують.

Перевізники ПрАТ Світловодське АТП 13507 та ПП Креміньавтосервіс вже повідомили про новий порядок виконання рейсів.

Маршрут Байдаково – Кременчук із відправленням о 12:55 та рейс Кременчук – Байдаково о 15:00 11 жовтня здійснюватимуться лише до Білецьківської розвилки.

Крім того, скасовано рейси Онуфріївка – Кременчук, які зазвичай вирушають о 14:50 з Онуфріївки, та Кременчук – Онуфріївка з відправленням о 16:00. Ці зміни діятимуть протягом двох днів, 11 та 12 жовтня.

Водночас, деякі маршрути залишаються без змін. Автобуси Млинок – Кременчук і Деріївка – Кременчук курсуватимуть за звичним розкладом через Власівку.

