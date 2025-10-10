Подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться переважно готівкових пасажирів, тоді як користувачі карток громади зможуть продовжувати користуватися транспортом за старим тарифом.

Подорожчання проїзду у Львівській області набирає чинності у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надаютьу пресслужбі Дрогобицької міськради.

Вартість готівкової оплати у громадському транспорті підвищується з 15 до 20 гривень, повідомляє пресслужба міської ради. Для власників "Карти дрогобичанина" тариф залишиться незмінним – 15 грн. Також запроваджено проміжний тариф у 18 грн для оплати банківською карткою безконтактно, що має стимулювати пасажирів обирати безготівковий розрахунок.

Як зазначають у виконкомі, безготівкові платежі дозволяють вести точний облік пасажирів, визначати навантаження на маршрути та фіксувати кількість пільгових категорій. Крім того, обговорено зміни у переліку громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у межах Дрогобицької громади. Серед них – учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО та ООС, захисники України, особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі, постраждалі від аварії на ЧАЕС, ветерани служби та реабілітовані особи, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї та члени сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за наявності "Картки жителя Дрогобицької ТГ" надається пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю ІІІ групи старше 60 років та опікунам дітей-сиріт. Окрім цього, безоплатним залишився проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти під час навчального року до 19:30 щоденно, крім вихідних, за умови пред’явлення учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться переважно готівкових пасажирів, тоді як користувачі карток громади зможуть продовжувати користуватися транспортом за старим тарифом. Запровадження нових тарифів і стимулювання безготівкових розрахунків має забезпечити ефективніший облік пасажиропотоку та рівновагу між платними й пільговими категоріями.

