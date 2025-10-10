Подорожание проезда во Львовской области коснется преимущественно наличных пассажиров, тогда как пользователи карт общины смогут продолжать пользоваться транспортом по старому тарифу.

Подорожание проезда во Львовской области вступает в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

Стоимость наличной оплаты в общественном транспорте повышается с 15 до 20 гривен, сообщает пресс-служба городского совета. Для владельцев "Карты дрогобычанина" тариф останется неизменным – 15 грн. Также введен промежуточный тариф в 18 грн для оплаты банковской картой бесконтактно, что должно стимулировать пассажиров выбирать безналичный расчет.

Как отмечают в исполкоме, безналичные платежи позволяют вести точный учет пассажиров, определять нагрузку на маршруты и фиксировать количество льготных категорий. Кроме того, обсуждены изменения в перечне граждан, имеющих право на бесплатный проезд в Дрогобычской общине. Среди них – участники боевых действий, бойцы-добровольцы АТО и ООС, защитники Украины, лица с инвалидностью в результате войны и их сопровождающие, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны службы и реабилитированные лица, дети с инвалидностью, многодетные семьи и члены семей погибших или пропавших без вести.

Право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии "Карты жителя Дрогобычской ТГ" предоставляется пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекунам детей-сирот. Кроме этого, безвозмездным остался проезд для учащихся общеобразовательных учреждений во время учебного года до 19:30 ежедневно, кроме выходных, при предъявлении ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области коснется преимущественно наличных пассажиров, тогда как пользователи карт общины смогут продолжать пользоваться транспортом по старому тарифу. Введение новых тарифов и стимулирование безналичных расчетов должно обеспечить более эффективный учет пассажиропотока и равновесие между платными и льготными категориями.

