Местным жителям следует знать об изменениях в передвижении в Кировоградской области из-за нового графика движения транспорта.

Новый график движения транспорта в Кировоградской области будет действовать из-за перекрытия Крюковского моста, что окажет влияние на междугородные перевозки, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице Онуфриевской территориальной общины, новый график движения транспорта в Кировоградской области вводится из-за временного ограничения проезда по мосту в Кременчуге.

Изменения продлятся недолго, но коснутся нескольких важных маршрутов, поэтому пассажирам советуют внимательно проверять время отправления перед поездкой.

Так, 11 и 12 октября из-за перекрытия Крюковского моста новый график движения транспорта в Кировоградской области будет действовать для части автобусов, курсирующих по территории Онуфриевской общины.

Перекрытие моста продлится с 13:00 до 17:00. В настоящее время курсирование маршруток через мост будет полностью прекращено, поэтому часть маршрутов будет сокращена или отменена.

Перевозчики ЧАО Светловодское АТП 13507 и ЧП Кременьавтосервис уже сообщили о новом порядке выполнения рейсов.

Маршрут Байдаково – Кременчуг с отправлением в 12:55 и рейс Кременчуг – Байдаково в 15:00 11 октября будут осуществляться только до развилки Белецкого.

Кроме того, отменены рейсы Онуфриевка – Кременчуг, которые обычно отправляются в 14:50 из Онуфриевки, и Кременчуг – Онуфриевка с отправлением в 16:00. Эти изменения будут действовать в течение двух дней, 11 и 12 октября.

В то же время, некоторые маршруты остаются без изменений. Автобусы Млынок – Кременчуг и Дериевка – Кременчуг будут курсировать по привычному расписанию через Власовку.

