Повышение тарифов на отопление в Полтавской области заставило местных жителей отдавать еще больше денег, чтобы оплатить счета.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области становится результатом роста цен на энергоносители и экономической необходимости обеспечить предприятие ресурсами, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте "Лубнитеплоэнерго", повышение тарифов на отопление в Полтавской области произошло с 1 октября 2025 года. Изменения затронули разные категории потребителей, от населения до бюджетных учреждений и других организаций.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области в Лубнах и Пирятине отражает реальное состояние экономики и изменение стоимости производства, транспортировки и поставки тепловой энергии.

Предыдущие цены были установлены еще в августе 2024 года и учитывали лишь часть расходов на обслуживание теплопунктов. До роста возмещения расходов составляло около 76%, что сделало пересмотр цен неизбежным.

Специалисты "Лубнитеплоэнерго" провели детальные расчеты и учли рост стоимости природного газа. Для населения голубое топливо стоит около 6 183,33 грн. за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей – 13 658,33.

К этому добавляются затраты на транспортировку и распределение газа, что также влияет на стоимость тепловой энергии.

Средняя цена электроэнергии за последние 6 месяцев превысила 8 гривен за киловатт-час, что на 192% больше для населения и на 25% больше для учреждений.

Также рост расценок на услуги водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине оказывает влияние на формирование конечной стоимости тепловой энергии.

