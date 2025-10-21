Прогноз погоды в Харькове на неделю свидетельствует о сочетании прохладных утренников, постепенного потепления днем ​​и кратковременных осадков.

Прогноз погоды в Харькове обещает резкие колебания температуры от +3 до +13°C, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Метеофор .

22 октября прогреется до +7°C, дует с запада со скоростью до 7 м/с, а атмосферные осадки составят около 6 мм. На следующий день столбики термометров покажут +4°C, направление потока воздуха изменится на северо-западное, осадки не ожидаются.

24 числа прогреется до +8°C, а дующий с юго-востока ветер достигнет 6 м/с, небольшой дождь ожидается в виде 1,2 мм жидкости. Следующие двое суток, 25 и 26, воздух постепенно потеплеет до +10°C и +3°C соответственно, с южным направлением ветра и минимальными осадками, что позволит насладиться сухой погодой.

27 октября воздух ночью остынет до +11°C, дневная температура поднимется до +5°C, ветер с юго-восточного направления не будет превышать 5 м/с, дожди не прогнозируют. 28 числа столбики термометров достигнут +13°C днем, порывы – 3 м/с, а осадки останутся отсутствующими, что будет способствовать комфортному передвижению по городу.

Прогноз показывает, что изменения температуры будут ежедневно, а осадки будут локальными и малозаметными. Южный и юго-восточный ветер принесут ощущение прохлады, особенно в утренние и вечерние часы. Жителям и гостям города рекомендуют учитывать колебания термометров при планировании прогулок и поездок, особенно в дни с возможными дождями.

Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю свидетельствует о сочетании прохладных утренников, постепенном потеплении днем ​​и кратковременных осадков, что не должно оказывать сильного влияния на ежедневные дела.

