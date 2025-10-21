Місцеві мешканці у кількох громадах Харківської області зіткнулися з підвищенням тарифів на комунальні послуги, тому розповідаємо про це більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області зачепило різні групи споживачів, повідомляє Politeka.

Ми зібрали інформацію щодо того, де саме в Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

Передусім, це стосується бюджетних установ і підприємств у Лозівській громаді. Основною причиною такого кроку називають подорожчання закупної води від постачальника, що вплинуло на собівартість ЖКП.

Як повідомили у Лозівській міській раді, в квітні встановлена нова вартість води для бюджетних організацій та інших споживачів у розмірі 60,70 гривні за кубометр.

Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко зазначив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало вимушеним через збільшення розцінок на воду від КП "Харківводоканал", яке встановило вартість 17,66 гривні за кубометр.

За його словами, через це підприємство щомісяця зазнає додаткових витрат у межах 800 тисяч, тому перегляд розцінок був єдиним варіантом, аби уникнути фінансових збитків.

При цьому абонплата і послуга водовідведення для мешканців залишаються на попередньому рівні. Різницю в цінах, як і раніше, компенсуватимуть із бюджету.

Окрім цього, у Височанській громаді в квітні також відбувся перегляд вартості ЖКП. Тут встановлено нові ціни: 52 грн за водопостачання і 38,56 - за водовідведення.

Місцева влада пояснила, що перегляд цін став наслідком зростання вартості електроенергії, збільшення витрат на оплату праці та значної зношеності мереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.