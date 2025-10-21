Дефіцит продуктів у Кривому Розі впливає на формування цін у роздрібному сегменті, повідомляє Politeka.

Поточний урожай меду у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного рівня, і цього обсягу вистачає лише для внутрішнього споживання.

Така ситуація змушує пасічників та мережі адаптуватися до обмежених ресурсів і підвищує ризик швидкого зростання цінників на полицях магазинів.

За словами голови ради директорів "Пасіка 21" Сергія Шароніна, головними оптовими покупцями меду залишаються експортери. Вони скуповують приблизно три чверті урожаю і саме від них залежить формування оптової вартості.

Водночас ціна на експорт не пов’язана із внутрішньою наявністю меду, тому внутрішній ринок залишається вразливим. Дефіцит продуктів у Кривому Розі виявляється особливо гостро, коли оптова вартість росте, а роздрібні мережі не завжди оперативно реагують на зміни.

Ще одним каналом реалізації меду є фасувальники, які постачають продукцію до супермаркетів під власним брендом або брендом мережі.

Проте частка меду, який потрапляє через роздрібні мережі, залишається низькою і складає лише 3-4% врожаю. Через це цінники у магазинах часто не відображають фактичних оптових змін.

У супермаркетах дефіцит продуктів у Кривому Розі виявляється у тому, що вартість товару може бути стабільною, або він частково зникає з полиць.

В умовах обмеженого врожаю 25-35% від середньої норми, внутрішній ринок сильно залежить від експорту. Продаж у роздріб вимагає витрат на тару, пакування, фасування, рекламу, доставку та участь у ярмарках, що робить його складним для великих обсягів.

