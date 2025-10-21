В Украине, в том числе и Кривом Роге, наблюдается острый дефицит определенных видов продуктов, что вызывает беспокойство среди горожан.

Дефицит продуктов в Кривом Роге оказывает влияние на формирование цен в розничном сегменте, сообщает Politeka.

Текущий урожай меда в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного уровня, и этого объема хватает только для внутреннего потребления.

Такая ситуация заставляет пчеловодов и сети адаптироваться к ограниченным ресурсам и повышает риск быстрого роста ценников на полках магазинов.

По словам председателя совета директоров "Пасека 21" Сергея Шаронина, главными оптовыми покупателями меда остаются экспортеры. Они скупают примерно три четверти урожая и именно от них зависит формирование оптовой стоимости.

В то же время, цена на экспорт не связана с внутренним наличием меда, поэтому внутренний рынок остается уязвимым. Дефицит продуктов в Кривом Роге оказывается особенно острым, когда оптовая стоимость растет, а розничные сети не всегда оперативно реагируют на изменения.

Еще одним каналом реализации меда являются фасовщики, поставляющие продукцию в супермаркеты под собственным брендом или брендом сети.

Однако доля меда, попадающего через розничные сети, остается низкой и составляет всего 3-4% урожая. Поэтому ценники в магазинах часто не отражают фактических оптовых изменений.

В супермаркетах дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется в том, что стоимость товара может быть стабильной или частично исчезает с полок.

В условиях ограниченного урожая 25-35% от средней нормы внутренний рынок сильно зависит от экспорта. Продажа в розницу требует затрат на тару, упаковку, фасовку, рекламу, доставку и участие в ярмарках, что делает его сложным для больших объемов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.