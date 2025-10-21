Дефицит продуктов в Кривом Роге оказывает влияние на формирование цен в розничном сегменте, сообщает Politeka.
Текущий урожай меда в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного уровня, и этого объема хватает только для внутреннего потребления.
Такая ситуация заставляет пчеловодов и сети адаптироваться к ограниченным ресурсам и повышает риск быстрого роста ценников на полках магазинов.
По словам председателя совета директоров "Пасека 21" Сергея Шаронина, главными оптовыми покупателями меда остаются экспортеры. Они скупают примерно три четверти урожая и именно от них зависит формирование оптовой стоимости.
В то же время, цена на экспорт не связана с внутренним наличием меда, поэтому внутренний рынок остается уязвимым. Дефицит продуктов в Кривом Роге оказывается особенно острым, когда оптовая стоимость растет, а розничные сети не всегда оперативно реагируют на изменения.
Еще одним каналом реализации меда являются фасовщики, поставляющие продукцию в супермаркеты под собственным брендом или брендом сети.
Однако доля меда, попадающего через розничные сети, остается низкой и составляет всего 3-4% урожая. Поэтому ценники в магазинах часто не отражают фактических оптовых изменений.
В супермаркетах дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется в том, что стоимость товара может быть стабильной или частично исчезает с полок.
В условиях ограниченного урожая 25-35% от средней нормы внутренний рынок сильно зависит от экспорта. Продажа в розницу требует затрат на тару, упаковку, фасовку, рекламу, доставку и участие в ярмарках, что делает его сложным для больших объемов.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.