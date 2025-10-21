Местные жители в ряде общин Харьковской области столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги, поэтому рассказываем об этом больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области задело разные группы потребителей, сообщает Politeka.

Мы собрали информацию о том, где именно в Харьковской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

В первую очередь, это касается бюджетных учреждений и предприятий в Лозовской общине. Основной причиной такого шага называют удорожание закупочной воды от поставщика, что повлияло на себестоимость ЖКУ.

Как сообщили в Лозовском городском совете, в апреле установлена ​​новая стоимость воды для бюджетных организаций и других потребителей в размере 60,70 гривны за кубометр.

Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало вынужденным из-за увеличения расценок на воду от КП "Харьковводоканал", установившего стоимость 17,66 гривны за кубометр.

По его словам, из-за этого предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы в пределах 800 тысяч, поэтому пересмотр расценок был единственным вариантом, чтобы избежать финансовых убытков.

При этом абонплата и услуга водоотведения остаются на прежнем уровне. Разницу в ценах по-прежнему будут компенсировать из бюджета.

Кроме этого, в Высочанском обществе в апреле также состоялся пересмотр стоимости ЖКУ. Здесь установлены новые цены: 52 грн за водоснабжение и 38,56 – за водоотвод.

Местные власти объяснили, что пересмотр цен стал следствием роста стоимости электроэнергии, увеличения расходов на оплату труда и значительного износа сетей.

