Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює відновлення житла, догляд, медичну підтримку та реабілітаційні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на комплексну підтримку літніх людей, повідомляє Politeka.

За даними організації «Карітас», програма покликана створити безпечні та комфортні умови проживання для мешканців поважного віку та сімей, які постраждали через бойові дії.

Одним із пріоритетних напрямів ініціативи є ремонт житла, пошкодженого під час війни. Допомога надається власникам квартир або будинків із незначними й середніми ушкодженнями та включає відновлення стін, стель, дверей, вікон, частково дахів та електричних мереж. Це дозволяє відновити базові умови проживання та повернути мешканцям мінімальний комфорт у домі.

Важливою складовою програми є підтримка на дому. Допомога надається самотнім, ослабленим особам та внутрішньо переміщеним громадянам, які особливо потребують щоденного догляду. Фахівці фонду допомагають із повсякденними справами, консультують родичів щодо правильного догляду, проводять базові медичні процедури — вимірюють тиск, контролюють рівень цукру, обробляють рани, профілактично працюють із пролежнями, за потреби забезпечують очні процедури та засоби реабілітації.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює відновлення житла, догляд, медичну підтримку та реабілітаційні послуги, що забезпечує стабільне та безпечне життя літніх людей у власних домівках. Додатково мешканці Харкова мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори у рамках спеціальної програми.

