Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает восстановление жилья, уход, медицинскую поддержку и реабилитационные услуги.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на комплексную поддержку пожилых людей, сообщает Politeka.

По данным организации « Каритас », программа призвана создать безопасные и комфортные условия проживания для жителей преклонных лет и семей, пострадавших из-за боевых действий.

Одним из приоритетных направлений инициативы является ремонт жилья, поврежденного во время войны. Помощь оказывается владельцам квартир или домов с незначительными и средними повреждениями и включает восстановление стен, потолков, дверей, окон, частично крыш и электрических сетей. Это позволяет восстановить базовые условия и вернуть жильцам минимальный комфорт в доме.

Важной составляющей программы является поддержка на дому. Помощь оказывается одиноким, ослабленным лицам и внутренне перемещенным гражданам, особенно нуждающимся в ежедневном уходе. Специалисты фонда помогают с повседневными делами, консультируют родственников по правильному уходу, проводят базовые медицинские процедуры - измеряют давление, контролируют уровень сахара, обрабатывают раны, профилактически работают с пролежнями, при необходимости обеспечивают очные процедуры и средства реабилитации.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает восстановление жилья, уход, медицинскую поддержку и реабилитационные услуги, что обеспечивает стабильную и безопасную жизнь пожилых людей в собственных домах. Дополнительно жители Харькова могут получить бесплатные продуктовые наборы в рамках специальной программы.

