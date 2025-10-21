Початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві розпочався 17 жовтня у деяких закладах міської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Полтавська міська рада.

Першими тепло отримали комунальні установи охорони здоров’я, дитячі садки та заклади з дошкільними підрозділами, що належать громаді.

Рішення про запуск опалювального періоду ухвалили 16 жовтня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Тоді ж керівникам установ доручили перевірити готовність внутрішніх систем і забезпечити безперебійну подачу тепла до приміщень. Це дозволило створити комфортні умови для перебування пацієнтів у лікарнях та дітей у садках.

Запуск теплопостачання відбувався відповідно до погодних умов і технічної готовності об’єктів. Утім, опалення в інших громадських будівлях і житлових будинках планували підключати пізніше, коли температура і готовність систем це дозволять. Міська влада також контролювала, щоб всі заклади отримали необхідний обсяг тепла для нормальної роботи в перші дні сезону.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві забезпечив своєчасну подачу тепла у медичні та освітні установи, створивши безпечні й комфортні умови для дітей та пацієнтів на старті опалювального періоду.

До слова, у Полтавській області також повідомляли про підвищення тарифів на теплопостачання та гарячу воду.

Для одноставкового тарифу на теплову енергію пропонується 3 568,65 грн/Гкал, що перевищує діючий рівень на 6,1–6,2 %. У двоставкових тарифах умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших організацій становитиме 2 916,74 грн/Гкал, а умовно-постійна — від 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для релігійних структур постійна складова ціни становитиме 175 117,09 грн, що відповідає зростанню на 15,8–17,7 %.

