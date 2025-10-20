Підвищення тарифів на воду в Полтавській області зачепить лише окремі категорії споживачів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області планується для окремих категорій споживачів комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», повідомляє Politeka.

Наразі проєкт рішення розглядають депутати обласної ради, остаточного ухвалення ще не відбулося.

Згідно з документом, мешканці, які користуються централізованим теплопостачанням та гарячою водою, змін не відчують, їхні ціни залишаються на рівні 2021 року. Натомість нові розцінки торкнуться бюджетних закладів, релігійних організацій та інших юридичних осіб.

Для одноставкового тарифу на теплову енергію пропонується 3 568,65 грн/Гкал, що перевищує діючий рівень на 6,1–6,2 %. У двоставкових тарифах умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших організацій становитиме 2 916,74 грн/Гкал, а умовно-постійна — від 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для релігійних структур постійна складова ціни становитиме 175 117,09 грн, що відповідає зростанню на 15,8–17,7 %.

Ціна гарячої води для населення залишиться на рівні 118,66 гривень/куб. м. Бюджетні заклади сплачуватимуть 220,94 гривень/куб., інші організації — 220,86 гривень/куб., що на 8,2–8,4 % вище чинного рівня. Ціна на транспортування теплової енергії для ліцензіатів підвищиться майже на 41 %, до 509,72 гривень/Гкал.

У разі ухвалення проєкту нові розцінки почнуть діяти з 1 жовтня 2025 року і триватимуть до 30 вересня 2026-го. Отже, підвищення тарифів на воду в Полтавській області зачепить лише окремі категорії споживачів, залишаючи населення захищеним від збільшення витрат на гарячу воду та тепло.

