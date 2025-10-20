Повышение тарифов на воду в Полтавской области коснется лишь отдельных категорий потребителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области планируется для отдельных категорий потребителей коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго", сообщает Politeka.

Пока проект решения рассматривают депутаты областного совета, окончательного принятия еще не состоялось.

Согласно документу, жители, которые пользуются централизованным теплоснабжением и горячей водой, не почувствуют изменений, их цены остаются на уровне 2021 года. Вместо этого новые расценки коснутся бюджетных учреждений, религиозных организаций и других юридических лиц.

Для одноставочного тарифа на тепловую энергию предлагается 3568,65 грн/Гкал, что превышает действующий уровень на 6,1-6,2%. В двухставочных тарифах условно-сменная часть для бюджетных учреждений и других организаций составит 2 916,74 грн/Гкал, а условно-постоянная - от 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для религиозных структур постоянная составляющая цены составит 175 117,09 грн., что соответствует росту на 15,8–17,7 %.

Цена горячей воды для населения останется на уровне 118,66 грн/куб. м. Бюджетные заведения будут платить 220,94 гривен/куб., другие организации — 220,86 гривен/куб., что на 8,2–8,4 % выше действующего уровня. Цена на транспортировку тепловой энергии для лицензиатов повысится почти на 41% до 509,72 гривен/Гкал.

В случае принятия проекта, новые расценки начнут действовать с 1 октября 2025 года и продлятся до 30 сентября 2026-го. Следовательно, повышение тарифов на воду в Полтавской области коснется лишь отдельных категорий потребителей, оставляя население защищенным от увеличения расходов на горячую воду и тепло.

