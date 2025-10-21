Начало отопительного сезона 2025 года в Полтаве началось 17 октября в некоторых заведениях городского общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Полтавский городской совет.

Первыми тепло получили коммунальные учреждения здравоохранения, детские сады и учреждения с принадлежащими общине дошкольными подразделениями.

Решение о запуске отопительного периода было принято 16 октября на заседании исполнительного комитета городского совета. Тогда же руководителям учреждений было поручено проверить готовность внутренних систем и обеспечить бесперебойную подачу тепла в помещения. Это позволило создать комфортные условия для пребывания пациентов в больницах и детей в садах.

Запуск теплоснабжения производился в соответствии с погодными условиями и технической готовностью объектов. Впрочем, отопление в других общественных зданиях и жилых домах планировалось подключать позже, когда температура и готовность систем это позволят. Городские власти также контролировали, чтобы все заведения получили необходимый объем тепла для нормальной работы в первые дни сезона.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Полтаве обеспечило своевременную подачу тепла в медицинские и образовательные учреждения, создав безопасные и комфортные условия для детей и пациентов на старте отопительного периода.

К слову, в Полтавской области также сообщали о повышении тарифов на теплоснабжение и горячую воду.

Для одноставочного тарифа на тепловую энергию предлагается 3568,65 грн/Гкал, что превышает действующий уровень на 6,1-6,2%. В двухставочных тарифах условно-сменная часть для бюджетных учреждений и других организаций составит 2 916,74 грн/Гкал, а условно-постоянная - от 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для религиозных структур постоянная составляющая цены составит 175 117,09 грн., что соответствует росту на 15,8–17,7 %.

