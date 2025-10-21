Пасажирам варто знати про подорожчання проїзду в Одеській області, адже це безпосередньо впливає на щомісячні витрати.

Подорожчання проїзду в Одеській області стосується вартості квитків залежно від дистанції та змінює звичний порядок оплати для пасажирів, повідомляє Politeka.

За наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія», з 8 вересня у приміському залізничному сполученні в межах Одеської області почав діяти новий тарифний режим.

Подорожчання проїзду передбачає, що для поїздок на відстань від 1 до 30 кілометрів ціна квитка становитиме 20 гривень. Поїздки на 31–50 км коштуватимуть вже 30.

А маршрут від станції Вигода до Одеси-Головної входить саме в цю категорію, як і поїздка до станції Роздільна 1. Далі тарифи зростають від 35 до 90 гривень залежно від відстані.

Подорожчання проїзду в Одеській області пояснюють збільшенням витрат на обслуговування інфраструктури та перевезень. Пасажирам радять ознайомитися з повною таблицею вартості квитків на вокзалах та станціях регіону.

Також важиво памʼятати, що купуючи квиток у касі або у провідника з обов’язковим проїзним документом, пасажири підтримують утримання електричок, інфраструктури та виплату зарплат залізничникам.

Однак, безоплатно користуватися приміськими поїздами можуть Герої України, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, учасники та партизани Другої світової війни, батьки загиблих або зниклих безвісти військових.

А також постраждалі та ліквідатори аварії на ЧАЕС, сироти, діти з багатодітних родин, пенсіонери за віком, ветерани поліції, пожежної служби та служби цивільного захисту, а також діти війни у межах області.

