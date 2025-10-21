Пассажирам следует знать о подорожании проезда в Одесской области, ведь это оказывает непосредственное влияние на ежемесячные расходы.

Подорожание проезда в Одесской области касается стоимости билетов в зависимости от дистанции и изменяет привычный порядок оплаты пассажирам, сообщает Politeka.

По приказу директора филиала «Пригородная пассажирская компания» с 8 сентября в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Одесской области начал действовать новый тарифный режим.

Подорожание проезда предполагает, что для поездок на расстояние от 1 до 30 км цена билета составит 20 гривен. Поездки на 31-50 км будут стоить уже 30.

А маршрут от станции Выгода в Одессу-Главную входит именно в эту категорию, как и поездка до станции Раздельная 1. Далее тарифы растут от 35 до 90 гривен в зависимости от расстояния.

Подорожание проезда в Одесской области объясняют увеличением затрат на обслуживание инфраструктуры и перевозок. Пассажирам советуют ознакомиться с полной таблицей стоимости билетов на вокзалах и станциях региона.

Также важно помнить, что покупая билет в кассе или проводнике с обязательным проездным документом, пассажиры поддерживают содержание электричек, инфраструктуры и выплату зарплат железнодорожникам.

Однако безвозмездно пользоваться пригородными поездами могут Герои Украины, участники боевых действий, лица с инвалидностью, участники и партизаны Второй мировой войны, родители погибших или пропавших без вести военных.

А также пострадавшие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, сироты, дети из многодетных семей, пенсионеры по возрасту, ветераны полиции, пожарной службы и службы гражданской защиты, а также дети войны в пределах области.

