Фонд забезпечує безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Одеській області, медикаментами, засобами побутової хімії та особистої гігієни, а також іншими товарами першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області можна отримати через благодійний фонд "Пліч-о-пліч", проте видача відбувається не кожного дня, пише Politeka.net.

Про дати роздачі організація оголошує на сторінці в Інстаграм та Телеграм-каналі.

Вони реалізують широкий спектр ініціатив, спрямованих на підтримку людей, які вимушено залишили свої домівки, а також тих, хто опинився у складних життєвих умовах через повномасштабне вторгнення.

Завдяки залученню волонтерів та активних небайдужих громадян вдалося створити комплексну систему допомоги, що охоплює кілька напрямків одночасно. Основні напрями роботи організацій включають:

евакуацію українських громадян із тимчасово окупованих територій, що дозволяє людям безпечно залишити небезпечні регіони;

тимчасове розміщення евакуйованих осіб та внутрішньо переміщених осіб у містах Одеса та інших населених пунктах Одеської області;

забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Одеській області, медикаментами, засобами побутової хімії та особистої гігієни, а також іншими товарами першої необхідності;

організацію психологічної підтримки для жінок і дітей, проведення майстер-класів, дитячих гуртків, тренінгів з психологічної адаптації та розвитку соціальних навичок.

Пріоритетним завданням цих ініціатив є допомога двом основним категоріям населення:

Населенню, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення та потребує підтримки;

Жителям Херсонської області, які залишаються на прифронтових територіях або були змушені покинути свої домівки.

Крім того, фонд регулярно анонсує різні заходи та ініціативи у своїх соціальних мережах, що дозволяє переселенцям та постраждалим отримувати актуальну інформацію про доступну підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.