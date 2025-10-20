Фонд обеспечивает бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области, медикаментами, средствами бытовой химии и личной гигиены, а также другими товарами первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области можно получить через благотворительный фонд "Бок о бок", однако выдача происходит не каждый день, пишет Politeka.net.

О датах раздачи организация объявляет на странице Инстаграмм и Телеграмм-канала.

Они реализуют широкий спектр инициатив, направленных на поддержку людей, вынужденно покинувших свои дома, а также тех, кто оказался в сложных жизненных условиях из-за полномасштабного вторжения.

Благодаря привлечению волонтеров и активных небезразличных граждан удалось создать комплексную систему помощи, охватывающую несколько направлений одновременно. Основные направления работы организаций включают:

эвакуацию украинских граждан с временно оккупированных территорий, что позволяет людям безопасно покинуть опасные регионы;

временное размещение эвакуированных и внутренне перемещенных лиц в городах Одесса и других населенных пунктах Одесской области;

организацию психологической поддержки для женщин и детей, проведение мастер-классов, детских кружков, тренингов по психологической адаптации и развитию социальных навыков.

Приоритетной задачей этих инициатив является помощь двум основным категориям населения:

Населению, пострадавшему в результате полномасштабного вторжения и нуждающегося в поддержке;

Жителям Херсонской области, которые остаются на прифронтовых территориях или были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, фонд регулярно анонсирует разные мероприятия и инициативы в своих социальных сетях, что позволяет переселенцам и пострадавшим получать актуальную информацию о доступной поддержке.

