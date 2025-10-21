Варто звернути увагу, що видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише офлайн.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати, звернувшись до громадської організації Їжа Харків’янам, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Як зазначається в офіційних повідомленнях організації, проєкт є соціальною ініціативою постійної дії, спрямованою на підтримку мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, економічну нестабільність або вимушене переселення.

Основною метою діяльності організації є допомога найбільш вразливим категоріям населення, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, багатодітним родинам та малозабезпеченим громадянам. Її робота покликана полегшити повсякденне життя тих, хто через об’єктивні причини залишився без стабільної підтримки.

Головним напрямом діяльності проєкту є забезпечення безкоштовними продуктовими наборами для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Водночас організація не обмежується лише роздачею їжі — у межах програми також надаються засоби особистої гігієни, побутові товари та предмети першої необхідності. Завдяки цьому допомога має комплексний характер і дає змогу людям отримати базові ресурси для забезпечення повсякденних потреб.

Щоб скористатися гуманітарною підтримкою, потрібно попередньо пройти реєстрацію. Подання заявок здійснюється виключно онлайн — анкети доступні на офіційних сторінках організації в соціальних мережах (Instagram, Telegram), а також на головному вебсайті проєкту. Після заповнення форми кожному учаснику повідомляють точну дату та час, коли він має особисто з’явитися до офісу організації у Харкові для отримання свого продуктового набору.

Видача допомоги відбувається лише офлайн, без можливості доставки поштою або кур’єрськими службами. Продуктові пакунки видають особисто заявнику при пред’явленні оригіналів необхідних документів. У випадку, якщо людина не може прийти самостійно, набір може отримати довірена особа, за наявності відповідного письмового підтвердження.

Організатори зауважують, що умови участі в програмі можуть змінюватися залежно від кількості поданих заявок, доступних ресурсів і поточної ситуації у місті. Тому всім охочим радять не зволікати з реєстрацією, щоб вчасно скористатися можливістю отримати необхідну допомогу та підтримку.

