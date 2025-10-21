Следует обратить внимание, что выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове осуществляется только офлайн.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить, обратившись в общественную организацию Їжа Харків’янам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.

Как отмечается в официальных сообщениях, проект является социальной инициативой постоянного действия, направленной на поддержку жителей города, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, экономической нестабильности или вынужденного переселения.

Основной целью деятельности является помощь наиболее уязвимым категориям населения, в частности, внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Ее работа призвана облегчить повседневную жизнь тех, кто по объективным причинам остался без стабильной поддержки.

Главным направлением деятельности проекта является обеспечение бесплатными продуктовыми наборами для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. В то же время, организация не ограничивается только раздачей пищи — в рамках программы также предоставляются средства личной гигиены, бытовые товары и предметы первой необходимости. Благодаря этому помощь носит комплексный характер и позволяет людям получить базовые ресурсы для обеспечения повседневных потребностей.

Чтобы воспользоваться гуманитарной поддержкой, необходимо предварительно пройти регистрацию. Подача заявок осуществляется исключительно онлайн – анкеты доступны на официальных страницах организации в социальных сетях (Instagram, Telegram), а также на главном вебсайте проекта. После заполнения формы каждому участнику сообщают точную дату и время, когда он должен лично явиться в офис организации в Харькове для получения продуктового набора.

Выдача помощи производится только офлайн, без возможности доставки по почте или курьерскими службами. Продуктовые свертки выдают лично заявителю при предъявлении оригиналов необходимых документов. В случае, если человек не может прийти самостоятельно, набор может получить доверенное лицо при наличии соответствующего письменного подтверждения.

Организаторы отмечают, что условия участия в программе могут изменяться в зависимости от количества поданных заявок, доступных ресурсов и текущей ситуации в городе. Поэтому всем желающим советуют не откладывать регистрацию, чтобы вовремя воспользоваться возможностью получить необходимую помощь и поддержку.

