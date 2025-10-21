Ініціатива передбачає видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можна отримати завдяки роботі волонтерів "Центри підтримки ВПО", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу "СЕЛИДОВЕ.UA".

Для мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які через війну були змушені евакуюватися до Києва та населених пунктів Київської області, розпочалася реєстрація на отримання гуманітарної допомоги. Ініціатива передбачає видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Видача гуманітарної допомоги відбуватиметься в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Усі охочі взяти участь у програмі мають попередньо заповнити онлайн-анкету, що дозволить організаторам упорядкувати процес реєстрації, перевірити дані заявників та уникнути зайвих черг під час видачі продовольчих наборів.

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

Зазначається, що право на отримання гуманітарної допомоги мають особи, які були змушені залишити свої домівки у період з 2022 по 2025 роки та офіційно мають статус внутрішньо переміщених осіб.

До категорій громадян, які можуть розраховувати на отримання продовольчих наборів, належать:

люди з інвалідністю І або ІІ групи;

люди з інвалідністю ІІІ групи;

багатодітні родини, що виховують трьох і більше дітей;

родини, які мають на утриманні дітей під опікою;

люди похилого віку віком від 60 років і старше;

окремо виділяються категорії осіб віком від 70 та 80 років, які потребують особливої уваги;

родини загиблих військовослужбовців, які втратили близьких унаслідок війни.

Вони також закликають усіх потенційних отримувачів уважно заповнювати анкету, вказуючи достовірні дані, адже це пришвидшить перевірку документів і дозволить ефективно організувати процес видачі гуманітарної допомоги.

