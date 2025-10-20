Шукати роботу для пенсіонерів у Харкові стало простіше, адже все більше компаній відкривають свої двері для людей із життєвим досвідом

Робота для пенсіонерів у Харкові дає можливість не лише залишатися активними, а й почуватися потрібними, працювати у колективі та мати впевненість у завтрашньому дні, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові доступна у різних сферах. Наприклад, мережа аптек «911» шукає оператора котельні із зарплатою від 10 500 до 11 000 грн.

На цій посаді важливо забезпечувати безперебійне опалення, контролювати температуру котлів, підтримувати рівень палива та виконувати профілактику.

Вимоги цілком прості: досвід від одного року, уважність, відповідальність і сили на фізичну працю. Освіта не має значення.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові - вакансія піцайоло в закладі «Япіко» неподалік станції метро Майдан Конституції. Заробітна плата становить 27 000–32 000. Компанія приймає навіть без досвіду, а навчання проходить з оплатою.

Роботодавець пропонує гнучкий графік 5/2, дві виплати на місяць і часткову компенсацію витрат на доїзд. Серед додаткових переваг - корпоративні знижки, кешбек у партнерських магазинах, подарунки на свята, премії для найкращих працівників і психологічна підтримка для співробітників та їхніх родин.

У компанії The Cleaning Pro Group також відкрита посада сантехніка. Оплата становить 20 000 грн, графік - з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Основні обов’язки: технічне обслуговування банку, контроль за системами водопостачання і оперативне реагування на поломки. Досвід на аналогічній посаді буде перевагою, а роботодавець гарантує стабільність, зрозумілі умови та належну оплату.

