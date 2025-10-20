Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосуватиметься споживачів лише після проходження всіх процедур.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області анонсоване для мешканців Дніпра на опалювальний сезон 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт охоплює розцінки на теплову енергію та послуги її постачання для населення, бюджетних установ і інших категорій споживачів, підключених до «Придніпровської ТЕС». Наразі документ перебуває на розгляді депутатів і ще не підписаний мером, проте містить точні розрахунки майбутніх тарифів, передає «Відомо».

Згідно з проєктом, населення платитиме за теплову енергію 1 362,37 грн за 1 Гкал із ПДВ. Для бюджетних установ ціну встановлено на рівні 1 365,62 гривень, для інших споживачів — 1 363,69. Вартість транспортування енергії для домогосподарств запланована 204,12 гривень, для бюджорганізацій — 206,66 грн, для решти категорій — 205,15. Послуги з постачання обійдуться всім однаково — 37,68 за 1 Гкал.

Документ передбачає, що розцінки на постачання теплової енергії збігаються із загальними показниками: для населення — 1 362,37 гривень, для бюджетних установ — 1 365,62, для інших споживачів — 1 363,69. Встановлення тарифів стосується Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», яке обслуговує клієнтів «Придніпровської ТЕС».

Після офіційного затвердження ціни набудуть чинності та діятимуть протягом усього опалювального сезону. Місцеві органи наголошують, що формування вартості тепла враховує витрати на виробництво, транспортування та постачання та регулюється чинним законодавством.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосуватиметься споживачів лише після проходження всіх процедур, залишаючи населення та бюджетні установи з чіткими умовами оплати.

