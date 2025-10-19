Сума грошової допомоги для ВПО у Миколаївській області визначається залежно від вартості оренди житла у конкретному населеному пункті.

Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області надається лише окремим групам переселенців, які відповідають важливим критеріям, пише Politeka.net.

Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна оголосив про продовження реєстрації учасників у межах проєкту «Грошова підтримка», який покликаний допомогти сім’ям, що потребують фінансової допомоги для оплати оренди житла.

До участі в програмі запрошуються родини, які відповідають одній із таких категорій:

Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС), де батьки-вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, офіційно зареєстровані як ВПО.

Опікуни та піклувальники, які є ВПО та доглядають за дітьми віком до 18 років.

Під час розгляду заявок перевага надається родинам, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабної війни.

Територія реалізації програми

Проєкт реалізується у Миколаївській області, де діють Центри “Укріплення сім’ї” та інші соціальні програми Благодійного фонду «СОС Дитячі Містечка» Україна. Саме через ці центри забезпечується супровід учасників програми, консультаційна підтримка та перевірка документів.

Розмір і умови грошової допомоги для ВПО у Миколаївській області

Сума визначається залежно від вартості оренди житла у конкретному населеному пункті.

Фінансова допомога надається виключно для покриття орендної плати за житлове приміщення.

Водночас програма не передбачає компенсації за комунальні послуги, утримання будинку чи інші додаткові витрати, пов’язані з орендою житла.

Необхідні документи для участі

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно підготувати та подати такі документи:

Згоду на обробку персональних даних заявника та дитини/дітей.

Заяву законного представника дитини.

Копії документів заявника: паспорт, довідку про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

що підтверджують статус сім’ї:

рішення про створення прийомної сім’ї або ДБСТ;

що підтверджують опіку чи піклування;

посвідчення багатодітної родини.

Банківські реквізити заявника (IBAN).

Довідку ВПО заявника.

Копії документів на орендоване житло або нерухомість, яку планується орендувати — для перевірки організацією.

Копію РНОКПП орендодавця.

Договір оренди (найму), підписаний заявником і орендодавцем. Якщо договір ще не укладено, його потрібно надати після підписання.

Інші — за потреби, на запит організації.

Як подати заявку

Щоб зареєструватися у програмі «Грошова підтримка», необхідно:

Уважно ознайомитися з умовами участі та переліком необхідних документів.

Переконатися, що ваша сім’я належить до однієї з категорій, передбачених програмою.

Підготувати копії всіх документів відповідно до вимог.

Заповнити онлайн-анкету за посиланням.

