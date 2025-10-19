Сумма денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области определяется в зависимости от стоимости аренды жилья в конкретном населенном пункте.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области предоставляется только отдельным группам переселенцев, отвечающих важным критериям, пишет Politeka.net.

Благотворительный фонд «СОС Детские Городки» Украина объявил о продолжении регистрации участников в рамках проекта «Денежная поддержка», который призван помочь семьям, нуждающимся в финансовой помощи для оплаты аренды жилья.

К участию в программе приглашаются семьи, соответствующие одной из следующих категорий:

Детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные семьи (ПС), где родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Многодетные с тремя и более детьми официально зарегистрированы как ВПЛ.

Попечители и попечители, которые являются ВПЛ и ухаживают за детьми младше 18 лет.

При рассмотрении заявок предпочтение отдается семейству, получившим статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны.

Территория реализации

Проект реализуется в Николаевской области, где действуют Центры Укрепления семьи и другие социальные программы Благотворительного фонда «СОС Детские Городки» Украина. Именно через эти центры обеспечивается сопровождение участников, консультационная поддержка и проверка документов.

Размер и условия денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области

Сумма определяется в зависимости от стоимости аренды жилья в конкретном населённом пункте.

Финансовая помощь предоставляется только для покрытия арендной платы за жилое помещение.

В то же время она не предусматривает компенсацию за коммунальные услуги, содержание дома или другие дополнительные расходы, связанные с арендой жилья.

Необходимые документы для участия

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо подготовить и подать следующие документы:

Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей.

Заявление законного представителя ребенка.

Копии документов заявителя: паспорт, справка о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

что подтверждают статус семьи:

решение о создании приемной или ДБСТ;

подтверждающие опеку или попечительство;

удостоверение многодетной.

Банковские реквизиты заявителя (IBAN).

Справку ВПЛ заявителя.

Копии документов на арендуемое жилье или недвижимость, которую планируется арендовать - для проверки организацией.

Копию РНОКПП арендодателя.

Договор аренды (найма), подписанный заявителем и арендодателем. Если договор еще не заключен, его следует предоставить после подписания.

Другие — при необходимости по запросу организации.

Как подать заявку

Чтобы зарегистрироваться в программе «Денежная поддержка», необходимо:

Внимательно ознакомиться с условиями участия и перечнем необходимых документов.

Убедитесь, что семейство относится к одной из категорий, предусмотренных программой.

Подготовить копии всех документов в соответствии с требованиями.

Заполнить онлайн-анкету по ссылке.

