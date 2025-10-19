Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области предоставляется только отдельным группам переселенцев, отвечающих важным критериям, пишет Politeka.net.
Благотворительный фонд «СОС Детские Городки» Украина объявил о продолжении регистрации участников в рамках проекта «Денежная поддержка», который призван помочь семьям, нуждающимся в финансовой помощи для оплаты аренды жилья.
К участию в программе приглашаются семьи, соответствующие одной из следующих категорий:
- Детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные семьи (ПС), где родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Многодетные с тремя и более детьми официально зарегистрированы как ВПЛ.
- Попечители и попечители, которые являются ВПЛ и ухаживают за детьми младше 18 лет.
При рассмотрении заявок предпочтение отдается семейству, получившим статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны.
Территория реализации
Проект реализуется в Николаевской области, где действуют Центры Укрепления семьи и другие социальные программы Благотворительного фонда «СОС Детские Городки» Украина. Именно через эти центры обеспечивается сопровождение участников, консультационная поддержка и проверка документов.
Размер и условия денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области
Сумма определяется в зависимости от стоимости аренды жилья в конкретном населённом пункте.
Финансовая помощь предоставляется только для покрытия арендной платы за жилое помещение.
В то же время она не предусматривает компенсацию за коммунальные услуги, содержание дома или другие дополнительные расходы, связанные с арендой жилья.
Необходимые документы для участия
Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо подготовить и подать следующие документы:
- Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей.
- Заявление законного представителя ребенка.
- Копии документов заявителя: паспорт, справка о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- что подтверждают статус семьи:
- решение о создании приемной или ДБСТ;
- подтверждающие опеку или попечительство;
- удостоверение многодетной.
- Банковские реквизиты заявителя (IBAN).
- Справку ВПЛ заявителя.
- Копии документов на арендуемое жилье или недвижимость, которую планируется арендовать - для проверки организацией.
- Копию РНОКПП арендодателя.
- Договор аренды (найма), подписанный заявителем и арендодателем. Если договор еще не заключен, его следует предоставить после подписания.
- Другие — при необходимости по запросу организации.
Как подать заявку
Чтобы зарегистрироваться в программе «Денежная поддержка», необходимо:
- Внимательно ознакомиться с условиями участия и перечнем необходимых документов.
- Убедитесь, что семейство относится к одной из категорий, предусмотренных программой.
- Подготовить копии всех документов в соответствии с требованиями.
- Заполнить онлайн-анкету по ссылке.
