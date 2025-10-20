Жителям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 21 по 22 жовтня в Кіровоградській області.

Через впроваджені масштабні ремонтні роботи введено графік відключення світла з 21 по 22 жовтня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 21 по 22 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У вівторок, 21 числа, заплановані роботи з 8:00 до 17 години у населеному пункті ДОЛИНСЬКА на вулицях:

Братів Клепачів пров., 5, 16, 22, 24

Євгена Коновальця пров., 2, 5-6

Івана Яковенка, 3, 3а, 4-5, 5а, 6-8, 8а, 9-12, 12а, 13-28, 28А, 29-31, 33-38, 40-46, 47а, 48, 50-57, 60-65, 65а, 66, 66а, 67-71, 71а, 72-73, 73а, 74-78, 78а, 79-82, 82а, 83, 85-89, 89а, 89б, 90-92, 94-104, 106

Костя Гордієнка пров., 16а, 18, 18б, 26а, 29, 31а

Ольгерда Бочковського, 2, 2а, 2Б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, 66а

Сергія Завірюхи, 3-8, 8А, 9-11, 14, 14А, 16-26, 26Б, 27-29, 29А, 30-32, 34-37, 37А, 38-57, 57А, 58-61, 61А, 62-64, 64А, 65-70, 70А, 71-74, 76-81, 81А, 82, 82А, 83-85, 85А, 86-92, 92А, 93-97

Сонячна, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Транспортний пров., 47, 51, 53, 70

Центральна, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 192, 194, 196, 200, 202, 204

Чкалова, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17-19, 21-27, 28а, 29-37, 38а, 39-50, 50а, 51, 51а, 53-57, 57а, 58-61, 61а, 62-64, 64А, 65-67, 67а, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98

Вимкнення також стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті ІНГУЛЬСЬКЕ, вулиці:

Набережна, 35

Перемоги, 23, 33

Шевченка, 27

У середу 22 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у місті ІНГУЛЬСЬКЕ. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Перемоги, 1-6, 9, 11-12, 14-16, 18, 20, 24-26, 29-31, 34-35

Почтова, 5, 11

Шевченка, 1-2, 4-14, 17-20, 22, 24-26, 28-29

Електроенергії не буде також з 08:00 до 17:00 у населеному пункті ЛЕБЕДИНЕ за адресами:

Зарічна, 150-155, 158-162, 164-166, 168

Молодіжна, 75, 77-79, 117, 169-177

Північна, 123-128, 130, 132, 134-135, 138

Садова, 2-3, 6-17, 28, 30, 40

Центральна, 19-24, 27, 29-33, 35-37, 39, 41, 43-45, 47-55, 58, 62, 64

Шкільна, 61, 63-65, 67-72, 74, 76-79, 81, 83-86, 88-91, 93-101, 103-104, 107-108, 110-115, 117, 120-121

